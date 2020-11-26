Şanlıurfa'da otomobil devrildi: 1 ölü, 6 yaralı
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Şanlıurfa'da otomobil devrildi: 1 ölü, 6 yaralı

26.11.2020 19:43 | Son Güncelleme: 26.11.2020 19:46
Şanlıurfa'da otomobil devrildi: 1 ölü, 6 yaralı

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

İhsan Fidan idaresindeki 34 DCP 873 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Diyarbakır kara yolunun 65'inci kilometresinde devrildi.

Kazada sürücü ile yanında bulunan Suzan, Ali, Ezgi ve Gülsüm Fidan ile Servet ve Sevda Kaçmaz yaralandı.

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112 Acil Servis ekiplerince Hilvan ve Şanlıurfa'daki hastanelere kaldırılan yaralılardan Sevda Kaçmaz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Aslan

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