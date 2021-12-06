Şanlıurfa'da öğrenciler Harran'daki tarihi alanları gezdi
Şanlıurfa'da 60 öğrenci Harran ilçesindeki tarihi alanları gezdi.
ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da 60 öğrenci Harran ilçesindeki tarihi alanları gezdi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Şanlıurfa İli Kültür Eğitim Sanat ve Araştırma Vakfı (ŞURKAV) tarafından hazırlanan ve Concern Worldwide Türkiye Temsilciliği ile ortak yürütülen "Geleceğimiz Sokakta Kaybolmasın Projesi" kültür gezileriyle devam ediyor.
Proje kapsamındaki çocukların kentte bulunan kültürel değerleri tanımaları, eğlenmeleri ve güzel vakit geçirmelerini sağlamak amacıyla Harran ilçesine gezi düzenlendi.
Kovid-19 tedbirleri alınarak düzenlenen geziye, projede yer alan 60 öğrenci katıldı.
İlçedeki ören yerleri, gastronomi merkezi ve kümbet evleri gezen öğrenciler, yeni yerler görmekten büyük keyif aldı.
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AA / Mehmet Fatih Aslan - Son Dakika Haberleri