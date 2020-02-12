Şanlıurfa'da mevsimlik işçilerinin sorunları tartışıldı

12.02.2020 11:33 | Son Güncelleme: 12.02.2020 11:33

Şanlıurfa'da Ferrero Fındık, tarım aracıları ve gezici kadın tarım işçileri için bir dizi eğitim programı düzenledi. Program kapsamında kadın ve erkek tarım işçileri, yaşadıkları sorunları uzmanlara aktararak çözüm konusunda cevap aradı.



Ferrero Fındık'ın 2013 yılından beri sürdürdüğü Değerli Tarım Programı kapsamında Şanlıurfa'da özel bir otelde tarım aracıları ve gezici kadın tarım işçileri için bir dizi eğitim düzenlendi.



Programın sosyal uzmanları tarafından organize edilen eğitimlerin ilk gününde tarım aracıları ile bir araya gelindi. Şanlıurfa Çalışma ve İŞKUR İl Müdürlüğü, Şanlıurfa SGK İl Müdürlüğü ve Halk Sağlığı Merkezi işbirliğinde gerçekleştirilen eğitimlere, 40 tarım aracısı katılım gösterdi. Mevsimlik tarım işçilerini fındık üretimi yapılan bölgelere getiren, işçi ve işvereni buluşturan tarım aracıları, halk arasında dayıbaşı olarak da nitelendiriliyor. Söz konusu eğitimlerle tarım aracıları nezdinde çocuk işçiliği, Tarım Aracı Belgesi'nin önemi, mevsimlik tarım işçilerinin çalışma koşulları ve problemleri gibi konularda farkındalık oluşturmak amaçlandı. Tam günlük eğitimde Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) çocuk işçiliğinin yasaklanması ve ortadan kaldırılması ile ilgili 182 sayılı sözleşmesi de detaylı olarak ele alındı. Programda ekibin sosyal uzmanları, eğitimin ikinci gününde mevsimlik gezici kadın tarım işçilerini ağırladı. Tarımsal üretimde büyük paya sahip olan kadın isçilere, çocuk işçiliğinin önlenmesi konusunda sorumlulukları hatırlatıldı. Uygun çalışma ve barınma koşulları, mevsimlik göç nedeniyle yaşadıkları sağlık sorunları ve alabilecekleri önlemler anlatıldı. Tarımda kadın istihdamı konusu uzmanlarca ele alındı. Şanlıurfa Halk Sağlığı İl Müdürlüğü Şanlıurfa Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Şanlıurfa KOSGEB Müdürlüğü, Şanlıurfa TKDK Müdürlüğü ve Şanlıurfa Halk Eğitim Merkezi ile birlikte gerçekleştirilen tam günlük eğitime, 40 kadın işçi katıldı.



"Özellikle çocuk işçiliği konusunda bilinçlendirmeyi amaç ediyoruz"



Program kapsamında verilen eğitimleri değerlendiren Ferrero Fındık Genel Müdürü Bamsı Akın, "Burada özellikle çocuk işçiliği konusunda bilinçlendirme çalışmalarına özel önem veriyoruz. Değerli Tarım uzmanlarımız tüm yıl boyunca hem tarım çalışanlarına hem de çiftçilere bu konuda eğitimler veriyor. Türk fındığı bizim için çok önemli. Fındıkta değer zincirini daha da geliştirmek için bu tür sosyal uygulamalara devam edeceğiz" diye konuştu.



Program sayesinde birçok mevsimlik tarım işçisi kadın ve erkek, sorunlarına çözüm bulabilmek için konu uzmanlarına sorular yöneltti. Yöneltilen sorular uzmanlar tarafından cevaplandı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA