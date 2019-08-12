12.08.2019 18:05

Şanlıurfa'da komşuların alacak kavgası 5 yaralı, 4 gözaltı

ŞANLIURFA'da alacak meselesi yüzünden husumetli olan komşu iki aile arasında çıkan bıçak, taş ve sopaların kullanıldığı kavgada 5 kişi yaralandı, 4 kişi gözaltına aldı.

Olay, öğleden sonra Ahmet Yesevi Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında alacak meselesinden husumet bulunduğu öne sürülen komşu Alan ve Özmen ailelerinin fertleri arasında tartışma çıktı. Tartışma, diğer aile üyelerinin de dahil olmasıyla kavgaya dönüştü. Bıçak, taş ve sopaların kullanıldığı kavgada, Mehmet Burhan Özmen (23), Ömer Faruk Özmen (32), Mahmur Özmen (55), İbrahim Özmen (29) ve Murat Alan (37) yaralandı.

Yaralılar, mahalle sakinlerinin çağırdığı ambulanslarla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kavgaya karıştığı tespit edilen 4 kişi, polis tarafından gözaltına alındı.

Kaynak: DHA