Şanlıurfa'da kente özgü biberler tükendi, Antalya'dan 'Şili biberi' takviyesi yapıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Şanlıurfa'da kente özgü biberler tükendi, Antalya'dan 'Şili biberi' takviyesi yapıldı

21.02.2021 08:57 | Son Güncelleme: 21.02.2021 09:05
Şanlıurfa'da kente özgü biberler tükendi, Antalya'dan 'Şili biberi' takviyesi yapıldı

TÜRKİYE'de acı yeme konusunda ilk akla gelen şehirlerden olan Şanlıurfa'da, kış mevsiminde kentte yetişen 'Urfa biberi' tükenince Antalya'daki seralarda yetişen 'Şili biberi' takviyesi yapılıyor.

TÜRKİYE'de acı yeme konusunda ilk akla gelen şehirlerden olan Şanlıurfa'da, kış mevsiminde kentte yetişen 'Urfa biberi' tükenince Antalya'daki seralarda yetişen 'Şili biberi' takviyesi yapılıyor. Kente özgü biberler tükendiği için takviye yaptıklarını belirten Şanlıurfalılar, "Biz acısız yaşayamayız" diyor.

Yemekleriyle olduğu kadar acı biberi ve acı tüketimi ile bilinen şehirlerden Şanlıurfa'da, kış mevsimi ile biber stokları tükeniyor. Kentte yetişen ve 'Urfa biberi' olarak adlandırılan biberin kış mevsiminde tükenmesi ile birlikte satıcılar da vatandaşın acı biber ihtiyacına cevap vermek için acısı ile ön plana çıkan biberleri takviye olarak sipariş veriyor. Tadındaki acılık nedeniyle kentte en çok Şili biberi rağbet görüyor. İsminin aksine Antalya'daki seralarda yetişen ve Şanlıurfa'da tezgahlarda yerini alıp vatandaş tarafından tüketilen biberler, Urfa biberi gibi rağbet görmese de acılığı nedeniyle tercih ediliyor.

Geçmiş yıllarda acısı ile meşhur olan biberleri Ürdün'den ithal ettiklerini anlatan Şanlıurfalı esnaf, son yıllarda Ortadoğu'da yaşanan iç karışıklıklar nedeniyle ithalatta yaşanan sorunlardan dolayı Şili biberini kış mevsiminde tüketmeye başladıklarını ifade etti. Şanlıurfalıların acıyı sevdiğini ve her yemeğin yanında biber tükettiğini anlatan esnaf, "Kış mevsiminde bölgemize has olan biberin tükenmeye başlamasıyla birlikte bizler de müşterilerimizi acısız bırakmamak için Şili biberini Antalya'daki seralardan temin etmeye çalışıyoruz. Adı Şili ama Antalya'da yetişiyor. Acı olduğu için talep görüyor" dedi.Kentteki esnaflardan Mehmet Çakır, kentte yetişen biberlerin organik ancak kış mevsiminde satılan biberlerin ise serada yetiştiğini belirterek, "Şili biberi acı ama serada yetiştiği için doğal değil. Urfa biberi ise tamamen organik ve lezzetli bir acıya sahiptir. Kış olunca mecburen acısız kalmamak ve vatandaşı acısız bırakmamak için Şili biberlerini takviye ederek satıyoruz" diye konuştu.Şanlıurfalıların acısız duramayacağını ve kış mevsiminde Urfa biberi yerine Şili biberi tüketmek zorunda kaldığını anlatan esnaflardan İzzettin Deniz, "Kış mevsimi dolayısıyla bizim biberler bitme noktasına geldi. Urfa biberimiz insanı rahatsız etmeyen bir acıya sahiptir. Ama kış mevsimiyle bulunamayınca mecburen Antalya'daki seralardan Şili biberi getirtiyor ve vatandaşa ulaştırıyoruz" şeklinde konuştu.

Şanlıurfalı vatandaşlar ise kente özgü biberin acısının tadının çok farklı olduğunu, kış mevsiminde stokların tükenmesiyle acısız yaşayamadıkları için Şili biberi tükettiklerini dile getirdi.


Şanlıurfa'da kente özgü biberler tükendi, Antalya'dan 'Şili biberi' takviyesi yapıldı
Şanlıurfa'da kente özgü biberler tükendi, Antalya'dan 'Şili biberi' takviyesi yapıldı
Şanlıurfa'da kente özgü biberler tükendi, Antalya'dan 'Şili biberi' takviyesi yapıldı
Şanlıurfa'da kente özgü biberler tükendi, Antalya'dan 'Şili biberi' takviyesi yapıldı
Şanlıurfa'da kente özgü biberler tükendi, Antalya'dan 'Şili biberi' takviyesi yapıldı
Şanlıurfa'da kente özgü biberler tükendi, Antalya'dan 'Şili biberi' takviyesi yapıldı
Şanlıurfa'da kente özgü biberler tükendi, Antalya'dan 'Şili biberi' takviyesi yapıldı
Şanlıurfa'da kente özgü biberler tükendi, Antalya'dan 'Şili biberi' takviyesi yapıldı
Şanlıurfa'da kente özgü biberler tükendi, Antalya'dan 'Şili biberi' takviyesi yapıldı
Şanlıurfa'da kente özgü biberler tükendi, Antalya'dan 'Şili biberi' takviyesi yapıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali LEYLAK

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hadise Celal Adan Murat Kurum Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Özge Özder Meghan Markle İbrahim Tatlıses Serenay Sarıkaya
Spor Ünal Karaman Osman Özköylü Abdullah Avcı Mustafa Cengiz İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler İzmir Muğla Şehit İtfaiye
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Şanlıurfa'da kente özgü biberler tükendi, Antalya'dan 'Şili biberi' takviyesi yapıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.2.2021 09:08:57. #1.15#
title