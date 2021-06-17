ŞANLIURFA - Kayan toprağın altında kalan 2 işçi kurtarıldı
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ŞANLIURFA - Kayan toprağın altında kalan 2 işçi kurtarıldı

Anadolu Ajansı / Eyyüp Gürel - Haberler | Güncel

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde toprak kayması sonucu mahsur kalan kalan 2 kişi, yaralı çıkarıldı.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde toprak kayması sonucu mahsur kalan kalan 2 kişi, yaralı çıkarıldı.

Ceylanpınar Devlet Hastanesindeki alt yapı çalışması sırasında henüz bilinmeyen nedenle toprak kayması meydana geldi.

Toprak altında kalan işçilerden Abdulkadir Ertuğrul ile Müslüm Karataş'ı kurtarmak için olay yerine itfaiye, polis ve UMKE ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmaları sonucu toprak altından çıkarılan ve ambulansla hastaneye kaldırılan işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

ŞANLIURFA - Kayan toprağın altında kalan 2 işçi kurtarıldı
ŞANLIURFA - Kayan toprağın altında kalan 2 işçi kurtarıldı
ŞANLIURFA - Kayan toprağın altında kalan 2 işçi kurtarıldı
ŞANLIURFA - Kayan toprağın altında kalan 2 işçi kurtarıldı
ŞANLIURFA - Kayan toprağın altında kalan 2 işçi kurtarıldı
ŞANLIURFA - Kayan toprağın altında kalan 2 işçi kurtarıldı
ŞANLIURFA - Kayan toprağın altında kalan 2 işçi kurtarıldı
ŞANLIURFA - Kayan toprağın altında kalan 2 işçi kurtarıldı
ŞANLIURFA - Kayan toprağın altında kalan 2 işçi kurtarıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eyyüp Gürel

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