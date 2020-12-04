Şanlıurfa'da kamyon otomobile çarptı: 1 ölü, 5 yaralı
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Şanlıurfa'da kamyon otomobile çarptı: 1 ölü, 5 yaralı

04.12.2020 21:10 | Son Güncelleme: 04.12.2020 21:14
Şanlıurfa'da kamyon otomobile çarptı: 1 ölü, 5 yaralı

ŞANLIURFA'da, iddiaya göre kamyonun çarptığı otomobilin sürücüsü Halil Can Demir (19) hayatını kaybetti, yanındaki 5 kişi yaralandı.

ŞANLIURFA'da, iddiaya göre kamyonun çarptığı otomobilin sürücüsü Halil Can Demir (19) hayatını kaybetti, yanındaki 5 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde, TOKİ- Akçakale çevre yolunda meydana geldi. İlçe merkezine giden Halil Can Demir'in kullandığı 07  AKJ 697 plakalı otomobile, Hasan Şuşan yönetimindeki 63 AAF 110 kamyon çarptı. Yol kenarına savrulan otomobil hurdaya dönerken, sürücüsü Halil Can Demir ve yanındaki 5 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan 6 kişi, kent merkezinde bulunan hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan durumu ağır olan Halil Can Demir, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti. Demir'in cesedi, otopsi işlemleri için Adli Tıp kurumuna gönderildi.Polis ekiplerince gözaltına alınan kamyon sürücüsü Hasan Şuşan, Eyyübiye Polis Merkezi'ne götürüldü. 


Şanlıurfa'da kamyon otomobile çarptı: 1 ölü, 5 yaralı
Şanlıurfa'da kamyon otomobile çarptı: 1 ölü, 5 yaralı
Şanlıurfa'da kamyon otomobile çarptı: 1 ölü, 5 yaralı
Şanlıurfa'da kamyon otomobile çarptı: 1 ölü, 5 yaralı
Şanlıurfa'da kamyon otomobile çarptı: 1 ölü, 5 yaralı
Şanlıurfa'da kamyon otomobile çarptı: 1 ölü, 5 yaralı
Şanlıurfa'da kamyon otomobile çarptı: 1 ölü, 5 yaralı
Şanlıurfa'da kamyon otomobile çarptı: 1 ölü, 5 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali LEYLAK

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