Şanlıurfa'da kaçak avlanan iki kişi yakalandı - Haberler
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Şanlıurfa'da kaçak avlanan iki kişi yakalandı

AA / Abdullah Akkurt - Haberler | Güncel
Şanlıurfa'da kaçak avlanan iki kişi yakalandı

Şanlıurfa'da kaçak avlandığı tespit edilen 2 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da kaçak avlandığı tespit edilen 2 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

Doğa Koruma Ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince sahada yapılan arama tarama kontrollerinde, iki kişinin kaçak avcılık yaptığı belirlendi.

Bu kişilerin tüfeklerine el konularak haklarında idari işlem yapıldı.

AA / Abdullah Akkurt - Son Dakika Haberleri

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