Şanlıurfa'da kaçak avlanan iki kişi yakalandı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da kaçak avlandığı tespit edilen 2 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

Doğa Koruma Ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince sahada yapılan arama tarama kontrollerinde, iki kişinin kaçak avcılık yaptığı belirlendi.

Bu kişilerin tüfeklerine el konularak haklarında idari işlem yapıldı.

AA / Abdullah Akkurt - Son Dakika Haberleri

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