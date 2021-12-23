ŞANLIURFA - Bir kişinin evinde izinsiz beslenen 8 ceylan doğaya salındı
Şanlıurfa'da bir kişinin evinde izinsiz beslenen 8 ceylan, doğaya salındı.
EYYÜBİYE, ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da bir kişinin evinde izinsiz beslenen 8 ceylan, doğaya salındı.
Doğa Koruma Ve Milli Parklar Şanlıurfa Şube Müdürlüğü ile Eyyübiye İlçe jandarma ekipleri, kırsaldaki denetimlerde bir kişinin evinde izinsiz ceylan beslediğini belirledi.
Evdeki 8 ceylana el koyan ekipler, kişi hakkında idari işlem uyguladı.
Ekipler, sağlık kontrolünün ardından ceylanları doğal yaşam alanına bıraktı.