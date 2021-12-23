ŞANLIURFA - Bir kişinin evinde izinsiz beslenen 8 ceylan doğaya salındı - Haberler
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ŞANLIURFA - Bir kişinin evinde izinsiz beslenen 8 ceylan doğaya salındı

AA - Haberler | Güncel

Şanlıurfa'da bir kişinin evinde izinsiz beslenen 8 ceylan, doğaya salındı.

EYYÜBİYE, ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da bir kişinin evinde izinsiz beslenen 8 ceylan, doğaya salındı.

Doğa Koruma Ve Milli Parklar Şanlıurfa Şube Müdürlüğü ile Eyyübiye İlçe jandarma ekipleri, kırsaldaki denetimlerde bir kişinin evinde izinsiz ceylan beslediğini belirledi.

Evdeki 8 ceylana el koyan ekipler, kişi hakkında idari işlem uyguladı.

Ekipler, sağlık kontrolünün ardından ceylanları doğal yaşam alanına bıraktı.

ŞANLIURFA - Bir kişinin evinde izinsiz beslenen 8 ceylan doğaya salındı

ŞANLIURFA - Bir kişinin evinde izinsiz beslenen 8 ceylan doğaya salındı

ŞANLIURFA - Bir kişinin evinde izinsiz beslenen 8 ceylan doğaya salındı

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