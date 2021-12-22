Şanlıurfa'da izinsiz ceylan besleyen kişi hakkında idari işlem yapıldı

EYYÜBİYE, ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da bir kişinin evinde izinsiz beslenen ceylan, doğaya salındı.

Alınan bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şanlıurfa Şube Müdürlüğü ile Eyyübiye İlçe jandarma ekipleri, Eyyübiye İlçesi kırsalındaki denetimlerde bir kişinin evinde izinsiz ceylan beslediğini belirledi.

Evdeki ceylana el koyan ekipler, kişi hakkında idari işlem uyguladı.

Ceylan, sağlık kontrolünün ardından doğal yaşam alanına bırakılacak.

AA / Müslüm Etgü - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet