Şanlıurfa'da iş yerinden hırsızlık yapan 5 zanlı tutuklandı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da iş yerinden hırsızlık yapan ve kimlikleri güvenlik kamerasından belirlenen 5 zanlı tutuklandı.

Merkez Eyyübiye ilçesindeki tarihi Kazancılar Çarşısı'na plakası kapatılmış bir otomobille gelen 5 şüpheli, cep telefonu satışı yapılan bir iş yerine girmek istedi.

Yaklaşık 45 dakika uğraştıkları kepengi açamayan şüpheliler, daha sonra iki araçla gittikleri bölgedeki başka bir iş yerinden yaklaşık 50 bin lira değerinde konfeksiyon malzemesi çaldı.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Müdürlüğü ekipleri, durumun bildirilmesi üzerine çevredeki güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelilerin kimliğini belirledi.

Operasyonla gözaltına alınan 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi mahkemeye çıkarılan zanlılar, ceza evine gönderildi.

Güvenlik kamerasınca kaydedildi

Bu arada, şüphelilerin ilk gittikleri iş yerine girmeye çalışmaları bölgedeki bir güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, plakasız bir otomobilin iş yerinin önünde durduğu, araçtan 5 kişinin indiği, bazılarının iş yerinin kepengini açmaya çalıştığı, diğerlerinin de çevrede gözcülük yaptığı yer aldı.

Yaklaşık 45 dakika boyunca kepengi açmaya çalışan şüphelilerin amaçlarına ulaşamayınca başka bir iş yerine girmek için sokakta inceleme yaptığı da görüntülere yansıdı.

AA / Mehmet Fatih Aslan - Son Dakika Haberleri

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