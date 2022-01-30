ŞANLIURFA - İki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 13 kişi yaralandı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 13 kişi yaralandı.

Akçakale-Ceylanpınar kara yolunun 15. kilometresinde, henüz sürücülerinin kimliği ve plakaları öğrenilemeyen 2 otomobil çarpıştı.

Kazada Vadha Gezek hayatını kaybetti, otomobillerde bulunan, aralarında kadın ve çocukların da olduğu 13 kişi de yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Akçakale Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan bazılarının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.