ŞANLIURFA - İki otomobil çarpıştı: 8 yaralı
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ŞANLIURFA - İki otomobil çarpıştı: 8 yaralı

07.01.2021 19:39 | Son Güncelleme: 07.01.2021 20:05

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada, 8 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada, 8 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ahmet Fors'un (63) yönetimindeki 63 AAC 246 plakalı otomobil, Siverek-Karacadağ kara yolunun 25'inci kilometresinde Hikmet Şimşek (48) yönetimindeki 06 YA 1746 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada sürücüler ile her iki otomobildeki İsmail (26), Zozan (28), Furkan Karacadağ (2) ile Gökselin (6), Yakup (36) ve İkram Şimşek (42) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

ŞANLIURFA - İki otomobil çarpıştı: 8 yaralı
ŞANLIURFA - İki otomobil çarpıştı: 8 yaralı
ŞANLIURFA - İki otomobil çarpıştı: 8 yaralı
ŞANLIURFA - İki otomobil çarpıştı: 8 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cuma Sarı

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