ŞANLIURFA - İki otomobil çarpıştı: 8 yaralı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada, 8 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ahmet Fors'un (63) yönetimindeki 63 AAC 246 plakalı otomobil, Siverek-Karacadağ kara yolunun 25'inci kilometresinde Hikmet Şimşek (48) yönetimindeki 06 YA 1746 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada sürücüler ile her iki otomobildeki İsmail (26), Zozan (28), Furkan Karacadağ (2) ile Gökselin (6), Yakup (36) ve İkram Şimşek (42) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cuma Sarı