03.03.2020 21:43 | Son Güncelleme: 03.03.2020 21:45

Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı

ŞANLIURFA'nın Bozova ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Bozova ilçesinde meydana geldi. Muhlis Elisa (51) yönetimindeki 31 ADT 633 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Cuma Karaca'nın (60) kullandığı 02 BC 166 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücüler ile otomobillerdeki Ayşe Karaca, Gafure Karaca, Güneş Karaca, Muhammed Musa, Ömer Musa ve Hayad Abdulvahid yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bozova Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil Servis'te tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

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