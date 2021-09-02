Şanlıurfa'da iki motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
Şanlıurfa'da çarpışan iki motosikletin sürücüleri yaralandı.
Şanlıurfa'da çarpışan iki motosikletin sürücüleri yaralandı.
Yavuz Selim Mahallesi Tatlıses Sokakta sürücülerinin kimlikleri henüz öğrenilemeyen plakasız iki motosiklet çarpıştı.
Kazayı gören çevredekiler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Yaralanan 2 sürücü 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Yaralanan bir sürücünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Gerez