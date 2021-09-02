Şanlıurfa'da iki motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
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Şanlıurfa'da iki motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Şanlıurfa'da iki motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
Anadolu Ajansı / Bilal Gerez - Haberler | Güncel

Şanlıurfa'da çarpışan iki motosikletin sürücüleri yaralandı.

Şanlıurfa'da çarpışan iki motosikletin sürücüleri yaralandı.

Yavuz Selim Mahallesi Tatlıses Sokakta sürücülerinin kimlikleri henüz öğrenilemeyen plakasız iki motosiklet çarpıştı.

Kazayı gören çevredekiler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Yaralanan 2 sürücü 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralanan bir sürücünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Şanlıurfa'da iki motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Gerez

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