Şanlıurfa'da gümrük kaçağı 300 cep telefonu ele geçirildi

Şanlıurfa'da gümrük kaçağı 300 cep telefonu ve 600 batarya ele geçirildi.

Şanlıurfa'da gümrük kaçağı 300 cep telefonu ve 600 batarya ele geçirildi.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yürüten İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, istihbarat çalışmaları sonucunda gümrük kaçağı mal getirdiği tespit edilen bir kişiyi takibe aldı.

Ekiplerce düzenlenen operasyonda durdurulan otomobilin konsol kısmında oluşturulan gizli bölmede 300 cep telefonu, 600 telefon bataryası ile 1195 dolar ve 2 bin 370 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan araç sürücüsü, sağlık kontrolünün ardından işlemleri için karakola götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eşber Ayaydın