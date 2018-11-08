Şanlıurfa'da Gönüllü Din Görevlilerinden Fakirlere Yardım

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde yürütülen "Gönüllü İmamlardan Dezavantajlı Ailelere Gönül Köprüsü" projesi kapsamında gönüllü imamlar ilçedeki ihtiyaç sahiplerine yardımda bulunuyor.

Kaymakam Ömer Dereci'nin talimatıyla faaliyete geçirilen proje kapsamında dezavantajlı ailelerin bürokrasiye girmeden, kamu kurumları nezdinde ihtiyaçlarının giderilmesi, toplumda yalnız olmadıklarını hissetmeleri ve çocukların başta sağlık olmak üzere eğitim sorunlarının giderilmesi gibi temel ihtiyaçların karşılanması amacıyla çalışma yürütülüyor.

Viranşehir Kaymakamlığı ve İlçe Müftülüğü işbirliğiyle gönüllü 10 din görevlisi projede görevlendirildi.

Projeyle ilgili kaymakamlıkta düzenlenen toplantıda konuşan Dereci, ilçedeki ihtiyaç sahiplerine düzenli yardımlarda bulunmak istediklerini söyledi.

Projenin faydalı olacağına inandığını vurgulayan Dereci, "İlk etapta pilot uygulama kapsamında 10 imam ile 100 aile eşleştirmesi yaptık. 1,5 ay boyunca sahada projeyi uyguladık. İmamlarımız ve ilçe müftümüzle koordinasyon içinde projenin geri dönüşümünü değerlendirdik. Sonuç olarak projede hedeflediğimiz faydaların çok daha fazlasını elde ettik. Gönüllü olarak ailelerle ilgilenen imamların koordinasyonu ile dezavantajlı ailelerin kamu kurumları nezdinde iş ve işlemlerinin onların talebine bırakılmadan çözüldüğü gibi, ihtiyaç sahibi ailelere vatandaşların da yardımlarda bulunduğunu gördük. Emeği geçen başta imamlarımız olmak üzere herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.