Şanlıurfa'da freni boşalan çimento yüklü kamyon köprüden otomobilin üzerine düştü: 5 yaralı
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Şanlıurfa'da freni boşalan çimento yüklü kamyon köprüden otomobilin üzerine düştü: 5 yaralı

09.11.2020 20:04 | Son Güncelleme: 09.11.2020 20:30
Şanlıurfa'da freni boşalan çimento yüklü kamyon köprüden otomobilin üzerine düştü: 5 yaralı

ŞANLIURFA'da freni boşalan çimento yüklü kamyon kontrolden çıkarak köprülü kavşaktan otomobillerin üzerine düştü.

ŞANLIURFA'da freni boşalan çimento yüklü kamyon kontrolden çıkarak köprülü kavşaktan otomobillerin üzerine düştü. Kamyonun altında kalan otomobilin demir yığını haline dönüştüğü kazada araçta bulunan 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Narlıdere Köprülü Kavşağı'nda meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsü ve plakası öğrenilmeyen çimento yüklü kamyon freni boşalarak, sürücünün kontrolünden çıkıp önce kaldırıma, ardından köprülü kavşaktan otomobillerin üzerine düştü. Kazada çimento torbalarının yırtılması sonucu yolu toz bulutu kapladı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Üzerine tonlarca ağırlığındaki kamyonun düşmesi sonucu demir yığınına dönen otomobilde sıkışan, kişiler ekiplerin uzun uğraşları sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı. Kazada yaralanan 5 kişi, kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı. Acil serviste tedavilerine başlanılan yaralılardan M.A.İ., ile E.E.A.'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.


Şanlıurfa'da freni boşalan çimento yüklü kamyon köprüden otomobilin üzerine düştü: 5 yaralı
Şanlıurfa'da freni boşalan çimento yüklü kamyon köprüden otomobilin üzerine düştü: 5 yaralı
Şanlıurfa'da freni boşalan çimento yüklü kamyon köprüden otomobilin üzerine düştü: 5 yaralı
Şanlıurfa'da freni boşalan çimento yüklü kamyon köprüden otomobilin üzerine düştü: 5 yaralı
Şanlıurfa'da freni boşalan çimento yüklü kamyon köprüden otomobilin üzerine düştü: 5 yaralı
Şanlıurfa'da freni boşalan çimento yüklü kamyon köprüden otomobilin üzerine düştü: 5 yaralı
Şanlıurfa'da freni boşalan çimento yüklü kamyon köprüden otomobilin üzerine düştü: 5 yaralı
Şanlıurfa'da freni boşalan çimento yüklü kamyon köprüden otomobilin üzerine düştü: 5 yaralı
Şanlıurfa'da freni boşalan çimento yüklü kamyon köprüden otomobilin üzerine düştü: 5 yaralı
Şanlıurfa'da freni boşalan çimento yüklü kamyon köprüden otomobilin üzerine düştü: 5 yaralı
Şanlıurfa'da freni boşalan çimento yüklü kamyon köprüden otomobilin üzerine düştü: 5 yaralı
Şanlıurfa'da freni boşalan çimento yüklü kamyon köprüden otomobilin üzerine düştü: 5 yaralı
Şanlıurfa'da freni boşalan çimento yüklü kamyon köprüden otomobilin üzerine düştü: 5 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali LEYLAK

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