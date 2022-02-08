Şanlıurfa'da FETÖ'den tutuklu çiftin yargılanmasına devam edildi

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde "il imamı" olduğu iddia edilen Osman Nuri ile eşi Pembe Karabaş'ın yargılanmasına devam edildi.

5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek", "Silahlı terör örgütüne üye olma, kurma veya yönetme", "Silahlı terör örgütü propagandası yapmak" ve "Terörizmin finansmanının önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet" suçlarından yargılanan tutuklu sanıklar Osman Nuri ile eşi Pembe Karabaş, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Davanın 11. duruşmasında, dosyada ismi geçen bir tanık, SEGBİS üzerinden dinlendi, diğer tanıkların da daha önce verdikleri beyanları okundu.

Tanık beyanları sorulan sanıklar, tanıkların çoğunu tanımadıklarını ileri sürerek, beyanları kabul etmedi.

Suçlamaları kabul etmeyen sanıklar, uzun tutukluluk sürelerinin göz önünde bulundurularak tahliyelerini talep etti.

Mahkeme heyeti, önceki duruşmada dosyada ismi geçen 4 tanığın tespit edilmemesi üzerine, tanıklıktan düşürülmesini kararlaştırdı.

Heyet, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.