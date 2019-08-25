25.08.2019 10:12

Şanlıurfa'da evi kurşunladılar

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kimliği belirsiz kişi veya kişilerce bir ev kurşunlandı.

Olay, gece saat 02.00 sıralarında ilçenin Abdalağa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre cadde üzerinde bulunan Mehmet Eryürek'e ait ev kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından kurşunlandı. olayı gerçekleştiren şahıslar daha sonra, olay yerinden kaçarak, izini kaybettirdi. Silah seslerini duyan vatandaşların durumu emniyet güçlerine bildirmesi üzerine, olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Yaşanan kurşunlama olayında kimse yaralanmazken, silahlardan çıkan kurşunlar evin kapı ve bir iş yerinin darabasına isabet etti. Polis kurşunlamanın gerçekleştiği ev önünde güvenlik şeridi çekerek, önlem aldı. Polis, olayı gerçekleştirerek kaçan kişi veya kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: İHA