ŞANLIURFA - Düğünde yere düşen pompalı tüfek ateş aldı: 5 yaralı
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ŞANLIURFA - Düğünde yere düşen pompalı tüfek ateş aldı: 5 yaralı

Anadolu Ajansı / Abdullah Akkurt - Haberler | Güncel

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde düğünde bir kişinin havaya ateş ettikten sonra yere düşürdüğü pompalı tüfeğin ateş alması sonucu 5 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde düğünde bir kişinin havaya ateş ettikten sonra yere düşürdüğü pompalı tüfeğin ateş alması sonucu 5 kişi yaralandı.

Yolgider Mahallesi'ndeki bir düğünde henüz ismi öğrenilemeyen kişi, havaya ateş ettiği pompalı tüfeği elinden düşürdü.

Ateş alan tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği Mehmet Karaboğa (34), Merve Akşit (10), Mehmet Karaboğa (26), Şavak Karaboğa (54) ve Salih Akbalık (9) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Harran Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ŞANLIURFA - Düğünde yere düşen pompalı tüfek ateş aldı: 5 yaralı
ŞANLIURFA - Düğünde yere düşen pompalı tüfek ateş aldı: 5 yaralı
ŞANLIURFA - Düğünde yere düşen pompalı tüfek ateş aldı: 5 yaralı
ŞANLIURFA - Düğünde yere düşen pompalı tüfek ateş aldı: 5 yaralı
ŞANLIURFA - Düğünde yere düşen pompalı tüfek ateş aldı: 5 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Akkurt

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