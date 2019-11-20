Şanlıurfa'da devrilen traktörün sürücüsü öldü
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
Yusuf Kızılkaya yönetimindeki traktör, Suruç-Şanlıurfa kara yolunun 27. kilometresinde şarampole devrildi.
İhbar üzerine olay yerine giden112 Acil Servis ekipleri Kızılkaya'nın yaşamını kaybettiğini belirledi.
Kızılkaya'nın cenazesi Şanlıurfa Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.