Şanlıurfa'da devrilen traktörün sürücüsü öldü
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Şanlıurfa'da devrilen traktörün sürücüsü öldü

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

20.11.2019 21:32 | Son Güncelleme: 20.11.2019 21:32
Şanlıurfa'da devrilen traktörün sürücüsü öldü

'nın Suruç ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

Yusuf yönetimindeki traktör, Suruç-Şanlıurfa kara yolunun 27. kilometresinde şarampole devrildi.

İhbar üzerine olay yerine giden112 Acil Servis ekipleri Kızılkaya'nın yaşamını kaybettiğini belirledi.

Kızılkaya'nın cenazesi Şanlıurfa Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Kaynak: AA
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