Şanlıurfa'da devrilen motosikletin sürücüsü öldü
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Şanlıurfa'da devrilen motosikletin sürücüsü öldü

09.03.2021 14:49 | Son Güncelleme: 09.03.2021 14:52
Şanlıurfa'da devrilen motosikletin sürücüsü öldü

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Mustafa Gürbüz'ün (50) kullandığı 63 DZ 786 plakalı motosiklet, ilçe kırsalındaki Karaali Mahallesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Sürücü Gürbüz olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rauf Maltaş

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