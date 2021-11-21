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Şanlıurfa'da dehşete düşüren görüntü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Şanlıurfa'da dehşete düşüren görüntü

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde caddede yürüyen sokak köpeği, elektrik akımına kapılarak telef oldu.

ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde caddede yürüyen sokak köpeği, elektrik akımına kapılarak telef oldu. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Viranşehir ilçesine bağlı Kışla Mahallesi Askerlik Şubesi Caddesi'nde yağmur sırasında caddede yürüyen iki sokak köpeğinden biri yerdeki elektrik trafosunun yanından geçerken akıma kapıldı. Yerde can çekişen köpeği gören bir çocuk korku içerisinde kaçarken, gelen sesler üzerine iş yerlerinden çıkan esnaf yerde can çekişen köpeği gördü. Kimsenin elektrik kaçağı nedeniyle kurtarmaya gidemediği köpek telef oldu. Olay yerine giden Dicle Elektrik (DEDAŞ) ekiplerinin akımı kesmesinin ardından belediye yetkilileri telef olan köpeği alarak götürdü.

Öte yandan köpek akıma kapılmadan önce birçok vatandaşın trafonun yanından geçtiği gözlendi. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa'da dehşete düşüren görüntü

Şanlıurfa'da dehşete düşüren görüntü

Şanlıurfa'da dehşete düşüren görüntü

Şanlıurfa'da dehşete düşüren görüntü

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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