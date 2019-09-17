Şanlıurfa'da cinayetten aranan vekil ağabeyi teslim oldu

17.09.2019 15:40

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 4 kişinin öldüğü, 8 kişinin yaralandığı olayla ilgili aranan firari cinayet şüphelisi, 15 ay sonra yakını ve aşiret mensubu çok sayıda kişiyle birlikte adliyeye gelerek teslim oldu.



Edinilen bilgiye göre, Suruç'ta 14 Haziran 2018 günü AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız ile yakınları ve parti üyeleri, seçim çalışması kapsamında esnaf ziyaretleri gerçekleştirirken pazarcı Hacı Esvet Şenyaşar ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyerek silahlı kavgaya dönüşmesiyle kurşunların hedefi olan Hacı Esvet Şenyaşar, oğulları Celal ve Adil Şenyaşar ile Milletvekili Yıldız'ın kardeşi Mehmet Şah Yıldız hayatını kaybederken, 8 kişi de yaralandı. Olayın ardından 2 oğlunu ve eşini kaybeden anne Emine Şenyaşar ile saldırıdan yaralı kurtulan oğlu Ferit Şenyaşar, yargı sürecinde ilerleme olmadığını öne sürerek geçtiğimiz günlerde Şanlıurfa Adliyesi önünde oturma eylemi başlattı.



Cumhuriyet Başsavcılığı, olaya karıştığı ileri sürülen firari cinayet şüphelisi Enver Yıldız'ın yakalanması için çalışmalarını yoğunlaştırdı. 15 aydır firari olarak aranan Enver Yıldız, aşiretine mensup ileri gelenlerin ve milletvekili olan kardeşi İbrahim Halil Yıldız'ın girişimleri sonucu teslim olmaya ikna edildi. Şüpheli Enver Yıldız, bugün yakını ve aşiret mensubu yaklaşık 50 kişi ile birlikte Şanlıurfa Adliyesine gelerek teslim oldu. Yıldız'ın teslim olması sırasında polis adliye binası ve çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA