Şanlıurfa'da çiftçiler tarım sigortası hakkında bilgilendirildi

29.01.2020 17:18 | Son Güncelleme: 29.01.2020 17:18

Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) Şanlıurfa Bölge Müdürlüğü ile Suruç ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince, çiftçilere yönelik tarım sigortası bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Öğretmen Evi Konferans Salonunda düzenlenen toplantıda, TARSİM Şanlıurfa Bölge Müdürlüğünden Uzman Muharrem Ünal, çiftçilere tarımsal ve hayvancılık alanındaki sigortalar ve tarımsal riskler konularında bilgi verdi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Murat Yahlizade ise küresel ısınma sonucunda çeşitli iklimsel farklılıklardan dolayı tarımsal ve hayvansal üretimlerde çiftçilerin sıkıntılar yaşadıklarını söyledi.

Yahlizade, tarımsal ve hayvansal sigortanın önemine değinerek, "Nasıl insan kendi sigortasını, arabasının sigortasını yapıyorsa günümüzde gelişen teknolojiyle artık tarımsal, hayvansal ürünlerimize de sigorta yapmak zorundayız. Sigorta yapmadığımız takdirde bir destek de yapılmıyor." dedi.

TARSİM Şanlıurfa Bölge Müdürlüğünden Uzman Muharrem Ünal da TARSİM'in üreticiler için giderek önem kazandığını kaydetti.

Ünal, çiftçilerin mağdur olmaması için TARSİM ile ürünlerini dolu, deprem, fırtına, kar, hortum, heyelan, sel ve su baskını gibi risklerin yol açtığı kayba karşı ürünlerini güvence altına alabileceklerini ifade etti.

Kaynak: AA