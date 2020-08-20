ŞANLIURFA'DA 'BOZ FISTIK' HASADI SÜRÜYOR ŞANLIURFA'da, çoğunlukla baklava ve tatlı yapımında kullanılan boz fıstık hasadı sürüyor.

ŞANLIURFA'da, çoğunlukla baklava ve tatlı yapımında kullanılan boz fıstık hasadı sürüyor. Sabah erken saatlerde bahçeye gidenler tarafından toplanan boz fıstık; tesislerde kabuk, dal ve çöplerinden ayrıldıktan sonra satışa sunuluyor.

Bölge halkının 'yeşil altın' olarak isimlendirdiği fıstığın içi yeşil olan ve 'boz' olarak adlandırılan ilk ürününün hasadı sürüyor. Fıstığın ilk etabında toplanan boz fıstık; baklava, çikolata ve tatlılarda kullanılıyor. Hasadın sürdüğü kentte yüzlerce kişi sabah erken saatlerde fıstık bahçesine gidiyor. Öğle saatlerine kadar çalışanların topladıkları fıstıklar daha sonra tesislere götürülüyor ve burada kabuk, dal ve çöplerinden ayrılıyor. Kentteki fıstık tesisi işletmecisi Celal Kaya, bu yıl fıstık rekoltesinin yüksek olduğunu söyledi. Bahçelerden toplanan fıstıkların daha sonra tesise geldiğini ve bu yıl yoğunluk yaşandığını anlatan Kaya, "Bu yıl var yılı olduğu ve yüksek rekolte nedeniyle yoğunluk var. İnsanlar bahçelerinden topladıkları boz fıstığı buraya getiriyor. Biz temizleyerek kurumaya bırakıyoruz" dedi.

Öte yandan bahçelerde günlük fıstık toplama işine katılanlar ise günlük 50-60 lira arasında yevmiye alıyor.

Kaynak: DHA