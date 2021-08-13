Şanlıurfa'da BOTAŞ petrol boru hattı patladı
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Şanlıurfa'da BOTAŞ petrol boru hattı patladı

Şanlıurfa'da BOTAŞ petrol boru hattı patladı
Anadolu Ajansı / Cuma Sarı - Haberler | Güncel

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde mısır tarlasının altından geçen petrol boru hattı patladı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde mısır tarlasının altından geçen petrol boru hattı patladı.

Şanlıurfa - Siverek kara yolunun 15. kilometresinde Karasu Mahallesi yakınlarında bir mısır tarlasından geçen Batman Dörtyol BOTAŞ petrol boru hattında henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

Boru hattından geçen ham petrol yaklaşık 10 metre yüksekliği fışkırdı. Tarlada çalışan çiftçiler, jandarma, itfaiye ve BOTAŞ ekiplerine durumu bildirdi.

İtfaiye ekipleri, yangın olasılığına karşı çevrede önlem aldı. Ham petrolün yayıldığı yaklaşık 20 dönüm ekili alanda güvenlik çemberi oluşturuldu.

Tarlada çalışan çiftçi Aziz Gülbeden, gazetecilere yaptığı açıklamada, olay yerine yakın bir bölgede iş makinesi gördüklerini savundu.

Şanlıurfa'da BOTAŞ petrol boru hattı patladı
Şanlıurfa'da BOTAŞ petrol boru hattı patladı
Şanlıurfa'da BOTAŞ petrol boru hattı patladı
Şanlıurfa'da BOTAŞ petrol boru hattı patladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cuma Sarı

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