Şanlıurfa'da bir kişinin hayatını kaybettiği kavgaya ilişkin 3 zanlı tutuklandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Şanlıurfa'da bir kişinin hayatını kaybettiği kavgaya ilişkin 3 zanlı tutuklandı

AA, Mehmet Fatih Aslan - Güncel
 - Güncelleme:
Şanlıurfa'da bir kişinin hayatını kaybettiği kavgaya ilişkin 3 zanlı tutuklandı

Şanlıurfa'da bir kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da bir kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Merkez Haliliye ilçesi Beykapısı Mahallesi'nde 12 Şubat'ta çıkan ve ağır yaralanan Mustafa A'nın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği silahlı kavgaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince kavgaya karıştıkları iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 2'si adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

AA / Mehmet Fatih Aslan - Güncel

Şanlıurfa, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title