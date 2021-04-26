ŞANLIURFA - Bıçak ve av tüfeğinin kullanıldığı kavgada 5 kişi yaralandı
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ŞANLIURFA - Bıçak ve av tüfeğinin kullanıldığı kavgada 5 kişi yaralandı

Anadolu Ajansı / Cuma Sarı - Haberler | Güncel

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde akraba aileler arasında çıkan kavgada 5 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde akraba aileler arasında çıkan kavgada 5 kişi yaralandı.

İddiaya göre, kırsaldaki Çubuklu Mahallesi'nde akraba olan iki aile fertleri arasında kız isteme meselesi nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Taş, sopa, bıçak ve av tüfeğinin kullanıldığı kavgada Mahmut, Bayram, Abdulaziz, Serdal ve Nebya C. yaralandı.

İhbar üzerine mahalleye çok sayıda jandarma ekibi ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hayati tehlikeleri bulunan Bayram ve Mahmut C. il merkezindeki hastaneye sevk edildi, mahallede ve hastanede güvenlik önlemi alındı.

Jandarmanın kavgayla ilgili incelemesi sürüyor.

ŞANLIURFA - Bıçak ve av tüfeğinin kullanıldığı kavgada 5 kişi yaralandı
ŞANLIURFA - Bıçak ve av tüfeğinin kullanıldığı kavgada 5 kişi yaralandı
ŞANLIURFA - Bıçak ve av tüfeğinin kullanıldığı kavgada 5 kişi yaralandı
ŞANLIURFA - Bıçak ve av tüfeğinin kullanıldığı kavgada 5 kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cuma Sarı

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