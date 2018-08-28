Şanlıurfa'da Başarılı Polisler Ödüllendirildi

Şanlıurfa Valiliği, tayini çıkan ve görevinde başarı gösteren polisleri başarı belgesiyle ödüllendirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre Vali Abdullah Erin, başka görevlere atanan İkinci Sınıf Emniyet Müdürü Süleyman Sarpda ve Yener Gül, Dördüncü Sınıf Emniyet Müdürü Şaheser Alaca ile Komiser Yardımcıları Tuba Cesur ve Ali Keskin'i makamında kabul etti.

Emniyet müdürlerini, görev sürelerince gösterdikleri özveri ve fedakarlıktan dolayı tebrik eden Erin, kendilerini başarı belgesiyle ödüllendirdi.

Erin, yaptığı konuşmada, polislik mesleğinin, devletin otoritesini ve gücünü gösteren çok ulvi bir görev olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Polis teşkilatımız temsil ettiği devlet gücü, köklü bir devlet geleneğinin layıkıyla yerine getirmiştir. Polisimiz ülkemizin huzur, güven ve istikrarı için milletimizin en büyük güvencesi ve gurur vesilesi olmuştur. Şüphesiz bu başarının arkasında, büyük bir fedakarlık ve özveri vardır. Görev süresi boyunca bu fedakarlık ve özveriyi gösteren siz değerli polislerimize birer teşekkür mahiyetinde başarı belgelerinizi takdim ederken, yeni görevlerinizde başarılar diliyorum."