Şanlıurfa'da aranan 43 kişi şafak operasyonu ile yakalandı
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Şanlıurfa'da aranan 43 kişi şafak operasyonu ile yakalandı

Şanlıurfa'da aranan 43 kişi şafak operasyonu ile yakalandı
Demirören Haber Ajansı / Ali LEYLAK - Haberler | Güncel

ŞANLIURFA'da 81 ekip ve 220 polisin katılımıyla şafak vakti yapılan eş zamanlı operasyonlarda, haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası ve yakalama kararı bulunan 43 kişi gözaltına alındı.

ŞANLIURFA'da 81 ekip ve 220 polisin katılımıyla şafak vakti yapılan eş zamanlı operasyonlarda, haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası ve yakalama kararı bulunan 43 kişi gözaltına alındı. 

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde suçlularla mücadele kapsamında çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, dolandırıcılık, hırsızlık ve uyuşturucu satışı yapan şüphelilerin adreslerini belirledi. Özel Harekat polislerinin de bulunduğu 81 ekip ve 220 personelin katılımıyla şafak vakti çeşitli adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskın yapılan evlerin sokakları araç ve yaya trafiğine kapatılırken, şüphelilerin kaçma ihtimaline karşılık operasyon boyunca havadan dronla görüntü alındı. Adreslerde yapılan aramalarda; uyuşturucu madde ile 5 tüfek, 3 tabanca, 13 fişek ve çalıntı olduğu belirlenen çeşitli malzemeler ele geçirildi. Baskınlarda hırsızlık, dolandırıcılık, ve uyuşturucu satıcısı olmak üzere çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve yakalama kararları bulunan 43 kişi gözaltına alındı.


Şanlıurfa'da aranan 43 kişi şafak operasyonu ile yakalandı
Şanlıurfa'da aranan 43 kişi şafak operasyonu ile yakalandı
Şanlıurfa'da aranan 43 kişi şafak operasyonu ile yakalandı
Şanlıurfa'da aranan 43 kişi şafak operasyonu ile yakalandı
Şanlıurfa'da aranan 43 kişi şafak operasyonu ile yakalandı
Şanlıurfa'da aranan 43 kişi şafak operasyonu ile yakalandı
Şanlıurfa'da aranan 43 kişi şafak operasyonu ile yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali LEYLAK

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