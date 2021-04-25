ŞANLIURFA - Alev alan kağıt yüklü tır yandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ŞANLIURFA - Alev alan kağıt yüklü tır yandı

Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Aslan - Haberler | Güncel

Şanlıurfa'da kağıt yüklü tır yanarak kullanılamaz hale geldi.

Şanlıurfa'da kağıt yüklü tır yanarak kullanılamaz hale geldi.

Mehmet Bulut idaresindeki preslenmiş kağıt yüklü 33 CBT 07 plakalı tır, Şanlıurfa-Gaziantep Otoyolu'nun 20. kilometresinde fren balatalarının aşırı ısınması sonucu alev aldı.

Alevleri fark eden sürücü, tırı emniyet şeridinde durdurarak durumu itfaiyeye bildirdi.

Kısa sürede tırı saran alevler, kağıtların da tutuşmasıyla 5 metre yüksekliğe kadar çıktı.

İtfaiye ekiplerinin bir saatlik müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle tır kullanılamaz hale geldi.

ŞANLIURFA - Alev alan kağıt yüklü tır yandı
ŞANLIURFA - Alev alan kağıt yüklü tır yandı
ŞANLIURFA - Alev alan kağıt yüklü tır yandı
ŞANLIURFA - Alev alan kağıt yüklü tır yandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Aslan

Bedensel engelli abi tartıştığını kardeşini bıçaklayarak öldürdü
Bedensel engelli abi tartıştığını kardeşini bıçaklayarak öldürdü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Vedat Bilgin Mustafa Şentop Süleyman Soylu Adnan Menderes Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Şeyma Subaşı Burcu Biricik Seren Serengil Serenay Sarıkaya
Spor Diego Cüneyt Çakır Rıza Çalımbay Mustafa Cengiz Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Thodex Joe Biden
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: ŞANLIURFA - Alev alan kağıt yüklü tır yandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.4.2021 23:39:34. #1.14#

title