ŞANLIURFA - Alev alan kağıt yüklü tır yandı
Şanlıurfa'da kağıt yüklü tır yanarak kullanılamaz hale geldi.
Şanlıurfa'da kağıt yüklü tır yanarak kullanılamaz hale geldi.
Mehmet Bulut idaresindeki preslenmiş kağıt yüklü 33 CBT 07 plakalı tır, Şanlıurfa-Gaziantep Otoyolu'nun 20. kilometresinde fren balatalarının aşırı ısınması sonucu alev aldı.
Alevleri fark eden sürücü, tırı emniyet şeridinde durdurarak durumu itfaiyeye bildirdi.
Kısa sürede tırı saran alevler, kağıtların da tutuşmasıyla 5 metre yüksekliğe kadar çıktı.
İtfaiye ekiplerinin bir saatlik müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle tır kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Aslan