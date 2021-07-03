ŞANLIURFA - Viranşehir'de açılan okçuluk kursu ilgi görüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ŞANLIURFA - Viranşehir'de açılan okçuluk kursu ilgi görüyor

Anadolu Ajansı / Reşit Dağ - Haberler | Güncel

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde açılan okçuluk kursu ilgi görüyor.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde açılan okçuluk kursu ilgi görüyor.

Viranşehir Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin destek verdiği kursa aralarında kadınların da bulunduğu 30 kişi katılıyor.

Yaklaşık 2 ay sürecek kursta Seyfettin Bozkoyun ve Mehmet Ali Alkan tarafından kursiyerlere teorik ve uygulamalı okçuluğun tüm incelikleri öğretilecek.

Seyfettin Bozkoyun, kursa olan ilginin kendilerini sevindirdiğini belirterek, kursu başarıyla tamamlayan kursiyerlere belge verileceğini kaydetti.

Kursiyerlerden Furkan Emir Bozkoyun ise kursun açılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Zeynep Keskin de son dönemlerde televizyonlarda izlediği Osmanlı dizilerinden etkilendiğini ve kursa katılmaya karar verdiğini aktardı.

ŞANLIURFA - Viranşehir'de açılan okçuluk kursu ilgi görüyor
ŞANLIURFA - Viranşehir'de açılan okçuluk kursu ilgi görüyor
ŞANLIURFA - Viranşehir'de açılan okçuluk kursu ilgi görüyor
ŞANLIURFA - Viranşehir'de açılan okçuluk kursu ilgi görüyor
ŞANLIURFA - Viranşehir'de açılan okçuluk kursu ilgi görüyor
ŞANLIURFA - Viranşehir'de açılan okçuluk kursu ilgi görüyor
ŞANLIURFA - Viranşehir'de açılan okçuluk kursu ilgi görüyor
ŞANLIURFA - Viranşehir'de açılan okçuluk kursu ilgi görüyor
ŞANLIURFA - Viranşehir'de açılan okçuluk kursu ilgi görüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Reşit Dağ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Meral Akşener Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Tarkan Şener Şen Ece Çeşmioğlu Armağan Çağlayan
Spor Erol Bulut Mesut Özil Sergen Yalçın Abdullah Avcı Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
ŞANLIURFA - Viranşehir'de açılan okçuluk kursu ilgi görüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.07.2021 15:00:47. #1.13#

title