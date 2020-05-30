Şanlıurfa'da 8 kişinin yaralandığı silahlı kavgada ölü sayısı 2'ye yükseldi
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Şanlıurfa'da 8 kişinin yaralandığı silahlı kavgada ölü sayısı 2'ye yükseldi

Şanlıurfa'da 8 kişinin yaralandığı silahlı kavgada ölü sayısı 2'ye yükseldi Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde bir kişinin öldüğü 8 kişinin de yaralandığı silahlı kavgada ölü sayısı 2'ye yükseldi.

30.05.2020 12:42 | Son Güncelleme: 30.05.2020 12:47

Şanlıurfa'da 8 kişinin yaralandığı silahlı kavgada ölü sayısı 2'ye yükseldi

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde bir kişinin öldüğü 8 kişinin de yaralandığı silahlı kavgada ölü sayısı 2'ye yükseldi.

Edinilen bilgiye göre kavga, geçtiğimiz ay 25 Nisan tarihinde Birecik ilçesine bağlı Yaylacık kırsal Mahallesinde yaşandı. Aralarında husumet bulunan amca çocukları arasında çıkan silahlı kavgada Ramazan Güneş olay yerinde hayatını kaybederken Ökkeş G. (19), Hamza G. (19), Mehmet G. (26), Mustafa G. (39), Abdülkadir G. (15), Mehmet G. (22), Ahmet G. ve Fehmi G. yaralanmıştı. Ağır yaralı olarak hastanede tedavi gören 19 yaşındaki Ökkeş Güneş, 35 gün sonra hayatını kaybetti.

Kavgayla ilgili soruşturma sürüyor.

Şanlıurfa'da 8 kişinin yaralandığı silahlı kavgada ölü sayısı 2'ye yükseldi

Kaynak: İHA

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