Şanlıurfa'da 40 yıllık kan davası barışla son buldu
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Şanlıurfa'da 40 yıllık kan davası barışla son buldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Şanlıurfa'da 40 yıllık kan davası barışla son buldu

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 40 yıldır iki aile arasında süren kan davası barışla sona erdi.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 40 yıldır iki aile arasında süren kan davası barışla sona erdi. Demirboğa ve Elmas aileleri dualarla barıştırıldı.

Yaklaşık 40 yıl önce iki aile arasında husumet doğdu. Elmas ve Demirboğa aileleri arasındaki husumet nedeni ile 2 kişi hayatını kaybetti. Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, ilçenin kanaat önderleri, Ragıp Yazmacı ve Mehmet Şerif Özkan, iki ailenin barışması ve husumeti bitirmeleri için girişimlerde bulundu. Yapılan görüşmeler sonunda iki aile barışmayı kabul etti. Çuva aşiretine mensup iki aile Demirci yolu üzerindeki bir tesiste bir araya gelerek, dualar eşliğinde barıştı. Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, her iki aileye teşekkür ederek, "Kan davaları çok can yaktı. Bölgemiz bu kangren olmuş yaradan çok çekti. Artık bu tür olaylar olsun istemiyoruz. Her iki ailemize bizleri kırmayıp barıştıkları için çok teşekkür ediyorum" dedi.

Elmas ailesinden Mehmet Sıtkı Elmas ve Demirboğa ailesinden Ömer Demirboğa, barıştıkları için çok mutlu olduklarını söyledi. Elmas ve Demirboğa, "Kan davası çok kötü bir şey. Dilerim kimsenin başına gelmez. Bizleri barıştıranlara çok teşekkür ediyoruz. Allah onlardan razı olsun " diye konuştu. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa'da 40 yıllık kan davası barışla son buldu
Şanlıurfa'da 40 yıllık kan davası barışla son buldu
Şanlıurfa'da 40 yıllık kan davası barışla son buldu
Şanlıurfa'da 40 yıllık kan davası barışla son buldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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