Şanlıurfa'da "3. Sanatın ve Kültürün Kardeşliği Müze, Şiir, Müzik Projesi" etkinliği gerçekleştirildi

Türkiye İlim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birliği (İLESAM) tarafından Türkiye genelinde gerçekleştirilen "3. Sanatın ve Kültürün Kardeşliği Müze, Şiir, Müzik Projesi"nin dördüncüsü Şanlıurfa'da yapıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca desteklenen ve İLESAM tarafından hazırlanan "3. Sanatın ve Kültürün Kardeşliği Müze, Şiir, Müzik Projesi" kapsamında müzeler tanıtılırken sanat ile kültürün kardeşliği şiir ve müzikle gösteriliyor.

Şanlıurfa Arkeoloji Müzesinde gerçekleştirilen "Müze ve Kültür" konulu mini konferans ve bilgilendirme toplantısında konuşan İLESAM Başkanı Mehmet Nuri Parmaksız, projelerinde müzelerin önemini anlatmak istediklerini söyledi.

Müzelerin herkes tarafından önemsendiğini ancak gezilmediğini belirten Parmaksız şöyle konuştu:

"Vatandaşlarımıza müzeye gidiyor musunuz diye sorduğumuzda 'Bu yaşıma kadar 3-5 müze gezmişim' diye cevaplar alıyoruz. Bizim millet olarak önemli olarak düşündüğümüz şeyleri, fikir olarak doğru olduğunu biliyoruz fakat bu doğruluk konusunda faaliyete geçmiyoruz. Bizim millet olarak ve insan olarak hatamız bu. Biz bu eksikliği gidermek ve bu noktaya dikkati çekmek istedik. Müzeler bu toprakların bizim olduğunun tapusu aslında. Bizim insanlarımız, atalarımız burada ürettiler, o ürettiklerini de müzelerimizde sergiliyoruz. Bu topraklarda nefes aldılar, burada yaşadılar. Hem bedenen hem de ruhen burada yaşadılar, şimdi de biz buradayız." dedi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Aydın Aslan da programın daha önce yapılmasının planlandığını ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle şimdi gerçekleştiğini ifade ederek böyle bir programın kentte düzenlenmesinin mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.

Konuşmaların ardından Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi Müdürü Celal Uludağ, müze ve Göbeklitepe, Harran Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Araştırma Görevlisi Muharrem Oral ise Şanlıurfa'nın tarihi konularında katılımcılara bilgiler verdi.

Daha sonra şiirler okundu, Şanlıurfa Devlet Türk Halk Müziği Korosu tarafından türküler seslendirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Aslan