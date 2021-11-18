ŞANLIURFA - 2 kişinin hayatını kaybettiği kavganın görüntüleri ortaya çıktı - Haberler
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ŞANLIURFA - 2 kişinin hayatını kaybettiği kavganın görüntüleri ortaya çıktı

AA / Mehmet Fatih Aslan - Haberler | Güncel

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 2 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı kavga, cep telefonu kamerasına yansıdı.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 2 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı Kavga, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kırsal Karakuzu Mahallesi'nde 9 Kasım'da akraba iki grup arasında çıkan, A.K. ve A.K'nin hayatını kaybettiği, 4 kişinin de yaralandığı kavganın görüntüleri ortaya çıktı.

Cep telefonu kamerasına yansıyan kayıtlarda tarafların birbirlerine taş ve sopalarla saldırdığı, çevredekilerin kavgayı ayırmaya çalıştıkları, jandarma ekiplerinin müdahalesinden sonra yaralıların yerden kaldırılmaya çalışıldığı görülüyor.

ŞANLIURFA - 2 kişinin hayatını kaybettiği kavganın görüntüleri ortaya çıktı

ŞANLIURFA - 2 kişinin hayatını kaybettiği kavganın görüntüleri ortaya çıktı

ŞANLIURFA - 2 kişinin hayatını kaybettiği kavganın görüntüleri ortaya çıktı

AA / Mehmet Fatih Aslan - Son Dakika Haberleri

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