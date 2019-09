19.09.2019 12:21

Şanlıurfa'da 2 bin yıllık zeytin ağacı her yıl zeytin vermeye devam ediyor

ŞANLIURFA'da kent merkezine 40 kilometre mesafede bulunan ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu tarafından 'Anıt Ağaç' olarak tescillenen zeytin ağacı 2 bin yıldır ayakta duruyor. Hala zeytin veren ağaç adeta zamana meydan okuyor.

Kent merkezine 40 kilometre uzaklıktaki Altınbaşak Mahallesi kırsalındaki zeytin ağacı Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu tarafından 2017 yılında 'Anıt Ağaç' olarak tescil edildi. Yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken 6,5 metre çapındaki ağaç, yöre halkına göre 2 bin yıldır Cudi cinsi zeytin vermeye devam ediyor.

'EN ÇOK ZEYTİN FİDANI DİKECEĞİZ'

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, 2 bin yıllık zeytin ağacından esinlenerek bu yıl içinde 5 milyon fidan dikilmesine karar verildiğini belirterek en çok zeytin ağacı dikeceklerini söyledi. Erin, Kentin en çok ihtiyacı olan ağaçlandırma konusundaki eksikliğimizi hızlı bir şekilde kapatmaya yönelik olarak Yemyeşil Şanlıurfa Platformumu'nun Valilik önderliğinde oluşturduk. Şanlıurfa'da başlattığımız ağaçlandırma kampanyası zeytin temalı olarak başladı. Bunun bir sebebi vardı. Şanlıurfa'nın Göbeklitepe'yle değerli olan 2 bin yıllık geçmişi olan koruma kurulunca koruma altına alınan bir zeytin ağacımız vardı. Ondan esinlenerek böyle bir kampanyayı başlattık. Bu yıl içerisinde 5 milyonun üzerinde fidan dikmeyi gerçekleştirmek istiyoruz. Bunun büyük bir bölümünü de zeytin fidanları oluşturacaktır dedi.

'BİZ BU KADAR YAŞLI OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORDUK'

Zeytin ağacının atalarından kalma olduğunu ve her yıl zeytin verdiğini belirten Altunbaşak Mahalle Muhtarı İbrahim Kaya şunları söyledi 'Bizim bu tepedeki zeytin ağacı 2 bin yıllık bir ağaçtır. Bizim zeytin ağacımız çok yaşlı bir ağaç. Geçmiş yıllarda Harran Üniversitesi ve Ankara'dan profesörler buraya geldi numene aldılar. Tahlilini yaptılar ve bu ağacın 2 bin yıllık olduğunu söylediler. Biz üç kuşaktır burada yaşıyoruz. Yaklaşık 100 sene önce dedemiz de bu ağacı gördü. Ağaç aynı bu şekildeydi. Profesörlerin kurduğu komisyonun laboratuvar sonuçları 2 bin yıllık olduğunu tespit etti. Biz ağacın bu kadar eski olmasını beklemiyorduk. 500-600 yıllık bekliyorduk. Profesörlerin aldığı sonuçtan sonra 2 bin yıllık olduğu tespit edildi. Bu ağacın bu tepede olmasından dolayı çevredeki komşularımızın tepkisi oldukça olumlu oldu. Buna hiçbir su ve bakım yapmadan her yıl 80 kilo civarında zeytin veriyor. Bizim ağacımız burada tek başına, yaşlanmış, üzülüyor. Bu ağacın zürriyetinin oluşması için devletimiz bize fidan versin burada ekecek çok boş tarlamız var. Mahalle sakinleri olarak biz yeşil bir alan istiyoruz. Bu ağacın yaşını öğrenen Türkiye'nin her kesiminden buraya turistler geliyor. Yine buranın ulaşım konusu da çözülmeli. Önce etrafı kapatılmalı ve sonra da fidanlar ekilmeli. Buraya el atılsa çok güzel olur, bu ağaç tarih kokuyor. Bu ağacımızı bilen hastalar ve çocuk sahibi olmak isteyenler, gelip dallarına bez bağlayıp dilek tutuyorlar.

Kaynak: DHA