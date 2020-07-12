Şanlıurfa'da 139 ev karantinaya alındı
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Şanlıurfa'da 139 ev karantinaya alındı

ŞANLIURFA'da, koronavirüs vakalarının görüldüğü kent merkezi ve ilçelerdeki 139 ev, karantinaya alındı.

Şanlıurfa'da 139 ev karantinaya alındı
12.07.2020 17:00 | Son Güncelleme: 12.07.2020 17:16

ŞANLIURFA'da, koronavirüs vakalarının görüldüğü kent merkezi ve ilçelerdeki 139 ev, karantinaya alındı.

Şanlıurfa Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, kent merkezi ve ilçelerinde yaşayan bazı kişilerin Covid-19 testleri pozitif çıktı. Bunun üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu, vakaların görüldüğü kent merkezi ve ilçelerdeki 139 evde, 14 günlük karantina uygulanmasına karar verdi. Karararın ardından evler güvenlik güçleri tarafından giriş ve çıkışlara kapatıldı.Öte yandan kent merkezi ve ilçelerde 20 evde uygulanan karantina ise sona erdi. 


Kaynak: DHA

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