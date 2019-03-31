Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi Oyunu Kullandı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, sabah erken saatlerinde ailesi ile birlikte gittiği Ayşegül Kaman Anadolu Lisesinde oyunu kullandı.

Sabah erken saatlerde Karaköprü ilçesindeki Ayşegül Kaman Anadolu Lisesine giden Çiftçi, 31 Mart yerel seçimlerinin başta Şanlıurfa olmak üzere tüm Türkiye'ye hayırlı olmasını diledi. Burada bir açıklamada bulunan Çiftçi, "Gerek siyasi parti yöneticileri gerek ise adaylar her türlü söylemi propaganda çerçevesinde söylerler. Ama neticede seçmen bu günü bekleyerek demokratik hakkını kullanmak suretiyle sandık başına gider. Bu gün bizlerde birer Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak reyimizi kullandık. Yerel seçimler ilçemizin, ilimizin ve ülkemizin gelişimi için önemli tercihlerdir. Muhtarımızdan başlamak kaydı ile bize hizmet edecek olan Meclis Üyelerimizi, İlçe ve Büyükşehir Belediye Başkanlarımızı seçiyoruz. Allah'ın izni kazanan Şanlıurfa'mız olacak herkese hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bu gün sükünet ve huzur içerisinde bir seçimi gerçekleştiriyoruz tamamıyla insanlarımız demokratik bir olgunluğa erişmiş durumdadır, buda bizleri mutlu ediyor. İnşallah güzel bir şekilde sonuçlanır umarız ki kazanan Şanlıurfa olur. Bu güne kadar ilk kez aday olmadan oyumuzu kullanıyoruz destek veren, bizler ile yüreği atan ve emek veren tüm dostlara teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA