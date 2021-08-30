ŞANLIURFA - Büyük Zafer'in 99. yıl dönümü
30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Şanlıurfa'da Şehitlik Anıtı'nda tören düzenlendi.
30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Şanlıurfa'da Şehitlik Anıtı'nda tören düzenlendi.
Vali Vekili İsmail Çetinkaya, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuga tarafından anıta çelenk sunuldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunduğu tören sonunda katılımcılar, ziyaret ettikleri şehit kabirlerine karanfil bıraktı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Rauf Maltaş