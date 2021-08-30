ŞANLIURFA - Büyük Zafer'in 99. yıl dönümü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ŞANLIURFA - Büyük Zafer'in 99. yıl dönümü

Anadolu Ajansı / Rauf Maltaş - Haberler | Güncel

30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Şanlıurfa'da Şehitlik Anıtı'nda tören düzenlendi.

30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Şanlıurfa'da Şehitlik Anıtı'nda tören düzenlendi.

Vali Vekili İsmail Çetinkaya, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuga tarafından anıta çelenk sunuldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunduğu tören sonunda katılımcılar, ziyaret ettikleri şehit kabirlerine karanfil bıraktı.

ŞANLIURFA - Büyük Zafer'in 99. yıl dönümü
ŞANLIURFA - Büyük Zafer'in 99. yıl dönümü
ŞANLIURFA - Büyük Zafer'in 99. yıl dönümü
ŞANLIURFA - Büyük Zafer'in 99. yıl dönümü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rauf Maltaş

Zafer Bayramı coşkusu! Sis bombaları eşliğinde yürüyen mavi bereliler dakikalarca alkışlandı
Zafer Bayramı coşkusu! Sis bombaları eşliğinde yürüyen mavi bereliler dakikalarca alkışlandı
Atatürk'ün Büyük Taarruz hikayesi: O, kurtuluşumuzu planlarken düşmanları çay partisinde sanıyordu
Atatürk'ün Büyük Taarruz hikayesi: O, kurtuluşumuzu planlarken düşmanları çay partisinde sanıyordu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı: İstikamet çizgimiz aynı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı: İstikamet çizgimiz aynı

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar Meral Akşener Sultan Alparslan Mehmet Nuri Ersoy
Magazin Müge Anlı Mesut Akusta Kaan Yıldırım Didem Arslan Yılmaz
Spor Mame Thiam Erol Bulut Fatih Terim Burak Elmas Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
ŞANLIURFA - Büyük Zafer'in 99. yıl dönümü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.8.2021 12:58:47. #1.16#

title