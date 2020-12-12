ŞANLIURFA - Balıklıgöl yerleşkesi ve sokaklar boş kaldı (2)
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ŞANLIURFA - Balıklıgöl yerleşkesi ve sokaklar boş kaldı (2)

12.12.2020 13:36 | Son Güncelleme: 12.12.2020 13:41

Kent merkezinin drone ile görüntülenmesi Tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi'nin drone ile görüntülenmesi Belediye görevlilerin Balıklıgöl Yerleşkesi'nde ilaçlama ve temizlik yapması ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında...

Kent merkezinin drone ile görüntülenmesi

Tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi'nin drone ile görüntülenmesi

Belediye görevlilerin Balıklıgöl Yerleşkesi'nde ilaçlama ve temizlik yapması ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında tarihi Balıklıgöl Yerleşkesinde, cadde, sokak ve meydanlarda sessizlik hakim oldu. Belediye görevlileri, Balıklıgöl Yerleşkesinde ilaçlama ve temizlik çalışması yaptı.

ŞANLIURFA - Balıklıgöl yerleşkesi ve sokaklar boş kaldı (2)
ŞANLIURFA - Balıklıgöl yerleşkesi ve sokaklar boş kaldı (2)
ŞANLIURFA - Balıklıgöl yerleşkesi ve sokaklar boş kaldı (2)
ŞANLIURFA - Balıklıgöl yerleşkesi ve sokaklar boş kaldı (2)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasin Dikme

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