ŞANLIURFA - Balıklıgöl yerleşkesi ve sokaklar boş kaldı
12.12.2020 10:20 | Son Güncelleme: 12.12.2020 10:24
Boş cadde ve sokaklar Balıklıgöl Yerleşkesi'nde hakim olan sakinlik ŞANLIURFA - Yeni tip koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında cadde, sokak ve meydanlarda sessizlik hakim oldu.
Boş cadde ve sokaklar
Balıklıgöl Yerleşkesi'nde hakim olan sakinlik ŞANLIURFA - Yeni tip koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında cadde, sokak ve meydanlarda sessizlik hakim oldu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Müslüm Etgü