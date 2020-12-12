ŞANLIURFA - Balıklıgöl yerleşkesi ve sokaklar boş kaldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

ŞANLIURFA - Balıklıgöl yerleşkesi ve sokaklar boş kaldı

12.12.2020 10:20 | Son Güncelleme: 12.12.2020 10:24

Boş cadde ve sokaklar Balıklıgöl Yerleşkesi'nde hakim olan sakinlik ŞANLIURFA - Yeni tip koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında cadde, sokak ve meydanlarda sessizlik hakim oldu.

Boş cadde ve sokaklar

Balıklıgöl Yerleşkesi'nde hakim olan sakinlik ŞANLIURFA - Yeni tip koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında cadde, sokak ve meydanlarda sessizlik hakim oldu.

ŞANLIURFA - Balıklıgöl yerleşkesi ve sokaklar boş kaldı
ŞANLIURFA - Balıklıgöl yerleşkesi ve sokaklar boş kaldı
ŞANLIURFA - Balıklıgöl yerleşkesi ve sokaklar boş kaldı
ŞANLIURFA - Balıklıgöl yerleşkesi ve sokaklar boş kaldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müslüm Etgü

İlgili Haberler

ŞANLIURFA - (DRONE) Tarihi mekan ve sokaklar boş kaldı
ŞANLIURFA - (DRONE) Tarihi mekan ve sokaklar boş kaldı
ŞANLIURFA - Viranşehir ilçesinde sokak ve caddeler boş kaldı
ŞANLIURFA - Viranşehir ilçesinde sokak ve caddeler boş kaldı
ŞANLIURFA - Boş kalan sokak ve caddeler köpüklü suyla yıkandı
ŞANLIURFA - Boş kalan sokak ve caddeler köpüklü suyla yıkandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Abdülhamit Gül Mustafa Şentop Ekrem İmamoğlu Devlet Bahçeli Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Hadise Demet Akalın Defne Samyeli Caner Cindoruk
Spor Sörloth Pierre Webo Cüneyt Çakır Burak Yılmaz Mauricio Lemos
Tüm Haberler Kız Türk Ateş Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: ŞANLIURFA - Balıklıgöl yerleşkesi ve sokaklar boş kaldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.12.2020 10:24:30. #1.15#
title