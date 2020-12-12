ŞANLIURFA - Balıklıgöl yerleşkesi ve sokaklar boş kaldı

Boş cadde ve sokaklar Balıklıgöl Yerleşkesi'nde hakim olan sakinlik ŞANLIURFA - Yeni tip koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında cadde, sokak ve meydanlarda sessizlik hakim oldu.