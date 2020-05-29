ŞANLIURFA Balıklıgöl platosunda, sosyal mesafeli cuma namazı Balıklıgöl platosunda, sosyal mesafeli cuma namazıŞANLIURFA'nın Balıkgöl platosunda, koronavirüs tedbirleri kapsamında, uzun zaman sonra Dergah Camisi'nde kılınan cuma namazına çok sayıda kişi katıldı.

Balıklıgöl platosunda, sosyal mesafeli cuma namazı

ŞANLIURFA'nın Balıkgöl platosunda, koronavirüs tedbirleri kapsamında, uzun zaman sonra Dergah Camisi'nde kılınan cuma namazına çok sayıda kişi katıldı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 74 gün önce kapatılan camiler, normalleşme doğrultusunda bugün yeniden ibadete açıldı. Şanlıurfa'nın tarihi Balıkgöl platosunda yer alan Dergah Camisi'nde kılınan cuma namazına katılım, yoğun oldu. Alınan karar gereği caminin bahçesinde namaz kılınırken, cemaat de sosyal mesafe kuralına uyulması için bahçeye belirli aralıklarla çizilen şeritlere göre saf tuttu. Kentte hava sıcaklığının yüksek olması nedeniyle bahçede bulunan gölgelik alanlar daha çok tercih edildi. Camiye girişte görevliler, maskesi olmayan kişilere maske dağıtırken, seccadesi olmayanlar ise içeri alınmadı. Seccadesi olmayanlar, Balıklıgöl'de satışı yapılan tek kullanımlık seccadeleri satın alarak, namaz kılabildi. Cuma hutbesini okuyan cami imamı İbrahim Onat, halktan salgının yayılmaması için çaba göstermelerini istedi.

Kaynak: DHA