SANKON'dan Litvanya Büyükelçiliği'ne ziyaret

11.02.2020 14:45 | Son Güncelleme: 11.02.2020 14:45

Sanayici İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu (SANKON) Litvanya Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği'ni ziyaretle etti.



SANKON Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu, Litvanya Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Audrius Brüzga tarafından kabul edildi. Ferudun Cevahiroğlu ziyarette yaptığı konuşmada, Türkiye ile Litvanya arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilere değindi. İki ülke arasındaki ticari hacmi genişletmek için çalıştıklarını ifade eden Cevahiroğlu, "SANKON yönetim kurulu ne gerekiyorsa yapmaya hazırdır. Litvanya, her zaman Türkiye'nin yanında olmuştur. Önümüzdeki yıl, iki ülke arasında ticari ilişkilerimize katkı sağlamak amacıyla Litvanya'ya bir ziyaret gerçekleştirmek istiyoruz" dedi.



Büyükelçi Audrius Brüzga ise, SANKON'un ziyaretinden duyduğu memnuniyeti diye getirirek, "Türkiye ile Litvanya ilişkileri çok eski tarihlere dayanmaktadır. İlişkilerimiz, en üst seviyelerdedir" dedi.



SANKON Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu'nun Litvanya Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği ziyaretinde SANKON yönetim kurulu da hazır bulundu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA