SANKO Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, "Bizim ana gayemiz, Gaziantep'i ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ni her konuda öncü hale getirmek." dedi.

Konukoğlu, SANKO Üniversitesi Akademik Yıl Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, üniversitenin yeni yerleşkesinin inşaatına gelecek yıl başlamayı planladıklarını söyledi.

Üniversite yerleşkesinde okul binalarının yanı sıra hocalar için lojmanlar ve yurtların da yer alacağını anlatan Konukoğlu, "Bizim ana gayemiz, Gaziantep'i ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ni her konuda öncü hale getirmek. Bir şeyler yapabilirsek ne mutlu bize. Çünkü öbür tarafa bugüne kadar kimse bir şey götürmedi. Hep miras bırakıp gidiyorlar. Biz de diyoruz ki, gözümüz göre göre harcayalım." diye konuştu.

Gaziantep Vali Vekili Halil Uyumaz da yeni akademik yılın tüm akademisyenler ve öğrencilere hayırlı olmasını dileyerek, Konukoğlu ailesine gazi şehre gerek eğitim gerekse sağlık alanında yaptıkları katkılar nedeniyle teşekkür etti.

Uyumaz, Gaziantep'te yapılan her şeyin kat kat filiz verdiğini, çoğaldığını ifade etti.

Konuşmaların ardından üniversite kadrosuna yeni katılan ve akademik olarak yükselen öğretim üyeleri cübbe giydi.

Törenin ardından emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Mois Bahar, açılış dersini verdi.

Törene, Gaziantep milletvekilleri Mehmet Erdoğan, Derya Bakbak ve Bayram Yılmazkaya ile SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Edibe Sözen, Gaziantep Sanayi Odası Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.