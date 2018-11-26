Sanko Park'ta "Her Şey Seninle Güzel" Coşkusu

Burcu Biricik, Mert Fırat, Hazar Ergüçlü ve İlker Aksum'un rol aldığı, LuckyRed/ Şebnem Aşkın yapımcılığında vizyona giren 'Her Şey Seninle Güzel', Gaziantep Sanko Park AVM'de bulunan Avşar Sinemaları'nda muhteşem bir seyircili gösterime imza attı.

Burcu Biricik ve yapımcı Şebnem Aşkın'ın katıldığı gösterimde Burcu Biricik adeta bir sevgi seliyle karşılandı. Salonda konuşma yapan Biricik "Yemeğe düşkünüm. Instagram'da yemekle ilgili yerleri de takip ediyorum. Başta takip ettiğim yer Gaziantep" dedi.

Gaziantep'e gelmeyi uzun süredir istediğini kaydeden Biricik, "Gelir gelmez çarşıyı gezdik. Kebabımızı yedik, melengiç kahvemizi içtik. Akşam uçağımız kalkana kadar yapmamız gereken her şeyi yapacağız. Buraya bir hafta gelip dolu dolu gezmek istiyorum. Gerçekten şahane bir şehirde yaşıyorsunuz" diye konuştu.

Biricik, "Size yaz esintisi getirelim istedik. Verdiğimiz kararların sorgulandığı bir film. Umarım seversiniz. Hepinize çok teşekkür ederim" diyerek salondan ayrıldı.

Gala öncesi şehri gezdi

Burcu Biricik, Gaziantep'te yapılacak gala öncesi şehri gezdi. Zincirli Bedesten'i gezen, Antepfıstığı alışverişi yapan ve Tahmis Kahvesi'nde melengiç içen Biricik, yol boyunca da neşeli halleriyle dikkat çekti. Bir gün öncesinde Adana'da gala yapan Biricik, Gaziantep'e gelirken yolda aracı durdurup eşi ile birlikte ağaçlardan turunç toplamayı ihmal etmedi.

SANKO Park

Gaziantep'te 2009'da hizmete giren ve bölgenin "yaşam alanı" haline gelen SANKO Park, zengin marka karmasıyla kaliteyi arayan ziyaretçilerini ferah bir ortamda buluşturuyor.

Kent merkezinde, 127 bin metrekare inşaat alanı ve 55 bin 488 metrekare kiralanabilir alana sahip olan Sanko Park'ta, birbirinden değerli markaların yanı sıra, Sanko Sanat Galerisi yer alıyor.

Sanko Park, zengin marka karmasıyla ve kaliteyi arayan tüketicilere ferah bir ortamda ortak buluşma alanı sunuyor. - GAZİANTEP