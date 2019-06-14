SANKO Okulları öğrencisi yüzmede Türkiye şampiyonu oldu

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Kayseri'de düzenlenen Okullararası Yıldızlar Yüzme Türkiye Finali'nde SANKO Okulları öğrencisi Beril Öztürk, Türkiye şampiyonu oldu.

Sanko'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kayseri Kadir Has Olimpik Yüzme Havuzunda düzenlenen yarışmaya SANKO Okulları öğrencileri Beril Öztürk ve Nehir Kelleci katıldı.

Beril Öztürk, 50 metre kurbağalamada Türkiye şampiyonu, 100 ve 200 metre kurbağalamada iki Türkiye üçüncülüğü kazanarak büyük bir başarı sağladı.

Nehir Kelleci ise 100 ve 200 metre sırtüstünde Türkiye dokuzunculuğu elde etti.

SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, başarıları için öğrenciler ve öğretmenlerini kutladı.

Kaynak: AA