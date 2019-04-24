Sanko Okulları 10 Öğrenci ile Finallere Katılma Hakkı Kazandı

Kanguru Matematik Sınavı'nda yüzde 5'lik dilime girerek ilk aşamayı geçen SANKO Okullarının 10 öğrencisi Türkiye finallerine katılma hakkı kazandı.

Türkiye'de 3'üncü sınıftan 12'inci sınıfa kadar toplam 34 bin 630 öğrenci, çeşitli sınav merkezlerinde 23 Mart'ta düzenlenen Kanguru Matematik Sınavı'nın ilk aşamasına katıldı. 30 sorunun 75 dakikada yanıtlandığı sınavın Gaziantep bölümünde SANKO Okulları'ndan 33 öğrenci yer aldı.

Sınavda 10 öğrencisi yüzde 5'lik dilimi geçen SANKO Okulları öğrencilerinden Vahit Alp Hıdıroğlu, Furkan Dinçer, Furkan Alp Güngör, Erengül Dana, Ayberk Kaan Güneş, Serhat Özfıstıkçı, Erencem Özbey, Ayşe Baştemir, Ali Cem Serindağ ve Zeynel Kağan Seçkin, final sınavlarına katılma başarısını gösterdi.

SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, ilk sınavda yüzde 5'lik dilime girerek güzel bir başarı sağlayan öğrencileri ile gurur duyduğunu söyledi.

Asyalı, öğrencileri ve emeği geçen öğretmenleri kutlayarak 4 Mayıs tarihinde düzenlenecek final sınavında öğrencilerine başarılar diledi.

Kanguru Matematik Sınavı

Kanguru Matematik Sınavı, Fransa merkezli "Kangourou Sans Frontieres" Derneğine bağlı olarak 80 ülkede uygulanıyor. Derneğin kurucu ve yöneticileri Uluslararası Matematik Olimpiyatlarında da yöneticilik yapan farklı ülkelerden akademisyen ve matematikçilerden oluşuyor. Kanguru Matematik Sınavı uygulandığı ülkelerde genellikle Üniversiteler, Matematik Dernekleri, akademisyenler ve Milli Eğitim Bakanlıkları tarafından organize ediliyor. Türkiye'de Kanguru Matematik Sınavını Organize edenler yine farklı üniversiteler ve okullardan akademisyen ve öğretmenlerden oluşuyor.

Kanguru Matematik Sınavı; öğrencilere matematik dersinde edindikleri becerileri uluslararası düzeyde sergileme, ulusal ve uluslararası düzeyde matematik bilgi ve sevgisini yaygınlaştırma, uluslararası düzeyde ortak bir matematik kültürü oluşturma ve ezbere dayalı matematik bilgisinden ziyade matematik düşünce sistemlerini geliştirmek amacıyla düzenleniyor.

Final sınavına katılan öğrencilerden ilk yüzde 20'ye giren öğrencilere "Başarı Sertifikası", ilk yüzde 10'a giren öğrencilere madalya, ilk yüzde 3'e giren öğrencilere ve okullarına başarı plaketi, 3, 4, 5 ve 6'ıncı seviyelerinde birinci olan öğrencilere tablet bilgisayar verilecek. 7, 8, 9 ve 10'uncu sınıf seviyelerinde birinci olan öğrenciler Kanguru Matematik Kampına katılma hakkı, 8, 9, 10 ve 11'inci sınıf seviyelerinde ikinci olan öğrenciler ise Matematik Köyü Yaz Programına Burslu olarak katılacak. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA